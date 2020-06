Irmãos que estavam internados com Covid-19 morrem no mesmo dia

O poder dos maus

Dois irmãos, moradores de Guarabira, cidade a 98 km de João Pessoa, morreram no mesmo dia vítimas da Covid-19, na segunda-feira (15). Jones Costa de Lima, 36 anos, e Jean Carlos Costa de Lima, 34 anos, estavam internados no Hospital Metropolitano de Santa Rita, mas não conseguiram se recuperar após infecção do novo coronavírus.

Segundo um site de notícias do Globo, o primo das vítimas, Maricelio de Lima, contou que ambos eram comerciantes, casados e tinham três filhos, cada um deles. Os dois trabalhavam no mesmo estabelecimento, vendendo veículos em Guarabira.

Segundo a família, além dos dois irmãos, o pai deles e a irmã também tiveram a Covid-19, mas com sintomas leves e conseguiram se recuperar. O primeiro a ser hospitalizado foi Jean Carlos, no início de maio, após passar mal com sintomas da Covid-19. Poucos dias depois, foi a vez de Jones ser internado após infecção do novo coronavírus.

“O quadro de Jean agravou, ele foi pra UPA no início de junho e depois transferido para hospital metropolitano. Mesma coisa o Jones, foi hospitalizado no hospital privado em João Pessoa e depois transferido para o metropolitano na mesma semana. Infelizmente uma perda grande para nossa família”, comentou o primo.