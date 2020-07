Internada, grávida de 6 meses morre com coronavírus

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Uma jovem, de 29 anos, que estava internada após ser diagnosticada com coronavírus, morreu nesse sábado (04). O caso aconteceu na cidade de Lucas do Rio Verde, em Cuiabá.

De acordo com o Sistema Globo, a mulher estava grávida de 6 meses e foi internada após testar positivo para a doença. A família não soube informar se ela sofria com alguma comorbidade. A morte da gestante é o14ª óbito por Covid-19 na cidade.

Ainda de acordo com a publicação, a cidade de Lucas do Rio Verde registrou 900 casos confirmados da doença, com 13 pessoas internadas, sendo três em leitos de UTI.