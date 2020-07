Instituição financeira, Nubank se pronuncia sobre erro do app em Iphone

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Na manhã desta sexta-feira (10), os clientes do Nubak relataram uma falha do app no Iphone, houve queixas também dos usuários do Spotify.

De acordo com o Techtudo, a falha que ocorreu no sistema iOS, foi causada por um erro no sistema de login do Facebook usada pelos serviços.

O erro no app do Nubank já foi resolvido, e o serviço usou as redes sociais para avisar os clientes.