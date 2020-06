INSS retoma atendimento presencial a partir de julho

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O retorno do atendimento presencial nas agências do INSS será dividido em fases e está previsto para o dia 13 de julho. O atendimento remoto continua até o dia 10 de julho, uma nova portaria com a prorrogação deve ser publicada nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Agência Brasil, os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional devem ser liberados já na primeira fase e devem garantir mais celeridade aos processos.

Os atendimentos seguem sendo feitos por agendamento pelo site Meu INSS, aplicativo ou pelo telefone 135. Segundo o órgão, os “segurados sem agendamento não serão atendidos nas agências, para evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde”.