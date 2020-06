Suspensão do inquérito das fake news será julgada na próxima quarta-feira

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O ministro Dias Toffoli do STF marcou para o dia 10 de junho o julgamento da ação que contesta inquérito sobre a disseminação sobre as fake news e ameaças a integrantes do Supremo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Ainda segundo a publicação, o plenário irá julgar uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade no dia 23 de março do ano passado, nove dias após o início das apurações.

Vinte e nova pessoas foram alvos da operação, entre eles, estão deputados federais e deputados estaduais pró-Bolsonaro.