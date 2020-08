Inep contrata para o Enem gráfica alvo de roubo de provas em 2009

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (4) que contratou a gráfica responsável pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ao custo de R$ 63 milhões. A gráfica escolhida é a Plural, de onde foram roubados os cadernos de provas do exame em 2009. O contrato tem validade de um ano.

Segundo um site de notícias do Globo, o Inep contou que o contrato garante a impressão de todo o material necessário para o exame, incluindo o o pré-teste de itens e as provas de reaplicação, além de tiragem para os adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

Ao todo, 5,8 milhões de candidatos estão inscritos nesta edição – 96 mil farão a prova digital.

O Enem de 2020 será realizado em janeiro e fevereiro de 2021. O adiamento se deve à pandemia do coronavírus, que impôs medidas de afastamento social e levou à suspensão de aulas presenciais. O novo cronograma do Enem prevê:

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro, para 5,7 milhões inscritos

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro, para 96 mil inscritos

Reaplicação da prova: 24 e 25 de fevereiro (para pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura)

Resultados: a partir de 29 de março