Inconstitucional: STF derruba restrições à doação de sangue por homossexuais

O perigo mora lá fora

Por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira (08) derrubar restrições à doação de sangue por homossexuais. O julgamento foi feito pelo plenário virtual da Corte.

Segundo site do Sistema Globo, os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes votaram a favor da doação de sangue e afirmaram que as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que limitava a doação de sangue por homens gays é inconstitucional.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) é autor da ação e apontou "ato discriminatório" na prática da norma, pois, segundo a orientação do Ministério da Saúde, homens gays só podem doar sangue após 12 meses de relação sexual com outros homens.