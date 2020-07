Igreja desaba durante passagem de 'ciclone bomba' no Sul do Brasil

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Com a passagem do ciclone 'bomba' que atingiu Santa Catarina, uma igreja desabou e um vídeo registrou o momento em que tudo aconteceu. De acordo com o Sistema Globo, as imagens foram registradas por um pastor da Assembleia de Deus, da cidade.

"Foi efeito dominó, arrancando tudo. Depois, começou a ceder toda a estrutura das tesouras, são metálicas. Com o balanço, que continuou fazendo por alguns minutos, balançando toda essa estrutura do telhado, acabou puxando também a parede lateral do templo, vindo tudo abaixo", disse o pastor em entrevista ao site. Apesar do susto, não havia ninguém na igreja durante o desabamento.

Ainda de acordo com a publicação, dez pessoas morreram, nove ficaram feridas e uma está desaparecida com o desastre no sul do Brasil. O fenômeno deixou 205 pessoas desalojadas e outras 25 desabrigadas no estado, segundo a Defesa Civil.