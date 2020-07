Idoso de 102 anos se recupera de Covid-19 e deixa hospital cantando hino do Flamengo

Wilson Lima vence a batalha política

O aposentado Raimundo Miranda da Silva, de 102 anos, se recuperou do novo coronavírus após passar uma semana em tratamento intensivo contra a doença em um hospital, na cidade de Santana, no Amapá. Mas, o que chamou a atenção dos internautas nessa história é que Raimundo deixou o hospital cantando o hino do Flamengo, seu time do coração.

"Ele tem boa visão e audição, por isso consegue acompanhar os jogos. É uma paixão pelo clube que todos crescemos vendo, por isso não foi surpresa o pedido do hino ao sair do hospital", disse Maria Francinete Silva, uma das 10 filhas de Raimundo, em entrevista ao Sistema Globo.

O idoso saiu do hospital mas deve continuar o tratamento em casa e poderá voltar a acompanhar as partidas do Flamengo, como o jogo de volta da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.