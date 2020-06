Ibope começa terceira fase da pesquisa sobre transmissão da Covid no Brasil

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Pesquisadores do Ibope iniciaram neste domingo (21) mais uma fase da pesquisa para estimar a proporção de casos de infecção por coronavírus no Brasil. Até terça-feira, 2,6 mil profissionais vão visitar residências em 133 cidades brasileiras, para realizar entrevistas e testes rápidos em mais de 33 mil pessoas.

Foram selecionadas cidades em todos os estados brasileiros, incluindo as capitais e as cidades mais populosas de cada sub-região, e em cada uma delas, 250 moradores participarão do levantamento. A seleção dos participantes é feita de forma aleatória, considerando as informações do censo de cada lugar.

Esta é a terceira fase do estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e financiado pelo Ministério da Saúde. É o maior levantamento populacional do mundo para estimar a prevalência da Covid-19. Na segunda etapa, realizada no inicio deste mês, a pesquisa estimou que mais de 1,7 milhão de pessoas foram infectadas pelo coronavírus, contra os cerca de 300 mil casos que constavam nas estatísticas oficiais naquele momento. Isso significa que, para cada diagnóstico confirmado, há cerca de seis casos não notificados.

A pesquisa também apontou um crescimento de 53% na proporção de infectados da segunda para a primeira fase dos levantamentos, realizada duas semanas antes. Para saber se o entrevistado foi ou não infectado, os pesquisadores realizam o teste rápido, que detecta a presença de anticorpos contra o coronavírus, desenvolvidos após a exposição ao vírus, em uma gota de sangue.

O resultado sai em 15 minutos, e durante esse tempo, a pessoa que está sendo testada responde perguntas sobre possíveis sintomas percebidos, procura por assistência médica e medidas de prevenção e isolamento social tomadas para evitar o contágio. Todos os casos positivos são comunicados às autoridades de saúde locais.