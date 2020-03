Hospital informa 7ª morte por coronavírus no Brasil

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 7 nesta quinta-feira (19). O mais recente foi confirmado pelo Hospital Sancta Maggiore Paraíso, em São Paulo, sem revelar o perfil do paciente. O óbito ainda não foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que pode ser o 5º óbito no Estado.

O hospital informou que possuía 33 pacientes na UTI, com 12 tendo resultados positivos para o Covid-19. Os demais ainda aguardam confirmação de exame. O Sancta Maggiore ainda possui 16 pacientes internados com Covid-19, mas estão em acomodações tipo apartamento.

Hoje, duas mortes por coronavírus foram confirmadas no Rio de Janeiro.