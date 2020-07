Hospital estuda 2 casos de possível reinfecção por coronavírus no Brasil

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

O caso curioso de duas pessoas que voltaram a testar positivo para o coronavírus, já tendo sido infectados pela doença, levou a abertura de uma investigação por parte do Hospital das Clínicas em São Paulo.

De acordo com Anna Sara Levin, médica da unidade, os pacientes paulistas que já tinham sido diagnosticado com a doença, procuraram a unidade de saúde com sintomas do vírus e o resultado comprovou a doença. Como ainda o vírus ainda é um mistério em muitos aspectos não é possível garantir a imunidade ao vírus, eles decidiram estudar os casos.

Em entrevista a emissora CNN, ela contou que a probabilidade é eles ainda estivessem com o vírus no corpo e por conta de alguma virose ou infecção adquirida, os pacientes tenham voltado se sentir mal:

"Às vezes, as pessoas ficam com o exame positivo por muito tempo. Pode ter tido há três meses e continua dando positivo. Pode-se achar que é outra infecção por coronavírus, mas é mais provável que seja outra virose e, por isso, o exame ainda dá positivo”.

Outra possibilidade é que tenha acontecido uma reinfecção porque a imunidade não seria real e, portanto, a mesma pessoa poderia se contaminar com o vírus novamente. Contudo, ela não acredita tanto nessa hipótese:

"Por outro lado, se isso fosse a regra, a doença não acabava nunca e estamos vendo que, dentro de uma população, ela se esgota. Ou seja, as pessoas começam a ficar imunes e o vírus começa a parar de circular”, explica.

Apesar dos apontamentos e de não haver casos de reinfecção registrados em outros países, a médica ressalta a importância de estudar os dois casos e afirma que há muito a se descobriu sobre este novo coronavírus.