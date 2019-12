Homem morre ao cair em poço após tentar capturar galinha

O pedreiro Ezio Gomes dos Santos, de 49 anos, desapareceu na manhã da última sexta-feira (27) em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o UOL, familiares ficaram desesperados com o sumiço e começaram a procurá-lo. Na manhã deste sábado, o trabalhador foi encontrado morto em um poço artesiano, dentro do quintal da residência, no bairro Borda do Campo. Ele tentou capturar uma galinha, mas caiu após pisar em madeiras que tampavam o buraco.

Guardas Municipais fizeram buscas e encontraram o par de chinelos da vítima no poço. O Corpo de Bombeiros foi chamado e achou Ezio morto em uma profundidade de aproximadamente 12 metros.