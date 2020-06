Homem é preso após se recusar a usar máscara e cuspir em funcionários e pacientes de UPA

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Um homem de 53 anos foi preso em Rondonópolis, Mato Grosso, após se recusar a usar máscara e cuspir em pacientes e funcionários de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com o grupo Globo, o caso aconteceu na última terça-feira (2). O homem teria ido ao local com falta de ar e se recusou a usar máscara para aguardar o procedimento de desinfecção do local, já que horas antes uma pessoa infectada com Covid-19 havia saído de lá.

Após cuspir em pessoas no local e se recusar a usar máscara, o homem foi detido e encaminhado à delegacia. Uma equipe do Samu teve que ir ao local prestar atendimento ao suspeito.