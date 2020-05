'Hábitos que estamos adotando serão levados para a vida', diz infectologista

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Como o coronavírus se espalha facilmente entre as pessoas, a infectologia Sylvia Lemos, consultora em Biossegurança e Controle de Infecções e também integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que os cuidados individuais com higienização das mãos e o uso de máscaras são fundamentais para conter a pandemia.

"Os hábitos que estamos adotando agora serão levados para toda a vida. É fundamental lavar as mãos, com água e sabão, fazer a higienização quando voltar da rua com álcool em gel. O ideal é ficar em casa. Se não for possível, é muito importante usar máscaras, manter a distância de 1 metro, no mínimo, e evitar aglomerações", explica a infectologista.

O Brasil ultrapassou no sábado, 9, a marca de 10 mil mortos. De acordo com boletim do Ministério da Saúde, o País tem 10.627 vítimas. E 155.939 casos confirmados. Em 24 horas, o registro de óbitos oficial foi de 730. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.