Grupo invade hospital com pacientes com coronavírus e toca o terror

Cumplicidade com o mal

O hospital municipal Ronaldo Gazolla foi invadido por um grupo de cerca de seis pessoas, na tarde desta sexta-feira (12), no Rio de Janeiro. As alas tinham pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Os profissionais relataram que um dos integrantes do grupo, uma mulher, estava alterada, teria chutado as portas, derrubado computadores, segundo o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, as pessoas seriam familiares de um paciente que morreu por conta da doença na unidade hospitalar.

A confusão só foi contida com a chegada de Guardas Municipais que interviram e retiraram o grupo.