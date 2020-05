Greta Thunberg critica Salles após fala sobre 'passar a boiada': 'imagine o que dizem longe das câmeras'

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg comentou, via redes sociais, as falas do ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, em reunião ministerial do dia 22 de abril com o presidente Jair Bolsonaro, cujo vídeo teve sigilo quebrado na última sexta-feira.

No post, Greta replica em inglês o que foi dito por Salles sobre "aproveitar o momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa" para "passar a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas" e em seguida, Greta comenta: "Apenas imagine as coisas que foram ditas longe da câmera... Nosso futuro em comum é apenas um jogo para eles", escreveu Thunberg no Twitter, usando a hashtag #SalvemAAmazônia.

Além das falas do presidente Jair Bolsonaro sobre interferência na PF do Rio de Janeiro, o trecho do vídeo em que Salles fala foi um dos mais comentados, junto à fala do ministro da Educação, Abraham Weintreub, que chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de "vagabundos" e sugeriu mandá-los para a prisão, além do discurso da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que defendeu mandar prender prefeitos e governadores.