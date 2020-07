Grávida morre de Covid-19 antes de conhecer filha

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Uma mulher de 38 anos, que estava grávida, morreu devido à Covid-19 neste sábado (25). O caso aconteceu em Goiânia, em Goiás.

A gestante foi internada no dia 22 de julho e no dia seguinte, a sua bebê nasceu prematura, com apenas 34 semanas. As duas não tiveram chances para se conhecer.

A bebê também foi diagnosticada com coronavírus. De acordo com o Sistema Globo, a criança ficou internada por 9 dias para tratamento e já deixou o hospital.