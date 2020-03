Governo zera imposto sobre álcool gel e máscara

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Em decreto publicado no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (18), o governo federal decidiu zerar o imposto de importação de produtos eficazes no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Entre os itens com a isenção temos o álcool etílico, luvas, máscaras, respirados, gel antisséptico e outros produtos plásticas de uso hospitalar.

A importação sem o exposto poderão ser comprados até o dia 30 de setembro.