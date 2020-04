Governo vai autorizar corte de salário e jornada em até 100%

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Nesta quarta-feira (1), o Governo Federal confirmou a edição de uma Medida Provisória que autoriza o corte de salários e jornadas de trabalhadores durante a 'crise do coronavírus'.

Segundo a Folha de São Paulo, as reduções poderão ser feitas em até 100%. Os trabalhadores que forem afetados, podem receber a compensação do governo, que pode ser até 100% do valor que ganhariam de seguro-desemprego em caso de demissão.

A complementação de renda pode variar de acordo com o tamanho da empresa.