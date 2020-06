Portaria traz orientações para garantir retorno seguro de empregados ao ambiente de trabalho

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Orientar funcionários e gestores a prevenir a disseminação do coronavírus no ambiente de trabalho. São essas e outras informações que estão em uma portaria conjunta do Ministério do Trabalho e da Saúde, publicada na sexta-feira (19).

A ideia do documento é dar instruções para garantir uma retomada segura das atividades presenciais nos órgãos da administração pública direta e indireta. Dentre as orientações, estão a obrigatoriedade do empregador disponibilizar álcool 70% a todos os colaboradores, bem como máscaras, aumentar a frequência de limpeza das áreas comuns e promover uma triagem de temperatura durante a entrada dos funcionários.

Quando houver casos suspeitos e confirmados, afastá-los do trabalho por 14 dias. Além disso, é orientado ainda que os empregados do grupo de risco, como idosos, doentes crônicos e gestantes, se mantenham em teletrabalho.

E o Ministério da Saúde publicou outra portaria, também nesta sexta-feira, que traz orientações gerais de cuidados para população sobre o coronavírus, além de direcionar ações de prevenção do vírus para a reabertura das atividades econômicas.

Para quem precisa sair de casa, o que os profissionais do ministério orientam é que lavem as mãos com frequência, usem álcool 70%, máscaras, evitem contato com outras pessoas caso apresente sintomas, mantenham o distanciamento social e cubram o rosto com o antebraço se for tossir ou espirrar.

Já para os empresários, a sugestão é que haja um plano de ação de retomada dos serviços que garanta a segurança de colaboradores e clientes. As orientações são as mesmas: aumentar a limpeza dos ambientes, limitar o uso dos elevadores, disponibilizar máscaras e álcool 70% além de dar a todos que frequentarem o estabelecimento as dicas sobre medidas de prevenção do vírus.