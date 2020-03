Governo anuncia auxílio de R$ 200 mensais a autônomos por coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta quarta-feira (18), que profissionais autônomos devem receber um auxílio mensal de R$ 200 durante a crise do coronavírus.

Segundo Guedes, a medida busca garantir renda a trabalhadores que não têm rendimentos fixos e que também em geral não contribuem para a previdência. A medida está inclusa no pacote de R$ 15 bilhões voltado para “populações desassistidas”. Porém, para a liberação do dinheiro, o Congresso Nacional precisa reconhecer o estado de calamidade pública no país.