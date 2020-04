Governador do Alagoas, Renan Filho testa positivo para o coronavírus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

O governador do Alagoas, Renan Filho, testou positivo para a Covid-19 e anunciou o resultado do exame neste sábado (25) em seu perfil nas redes sociais.

“Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo. Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação. Se puder, me inclua nas suas orações”, disse o governador.

Renan fez o primeiro teste, que deu negativo, no dia 18 de abril após o secretário estadual da Fazenda, George Santoro, anunciar que estava com a doença.

Renan é o terceiro governador diagnosticado com o novo coronavírus. Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Helder Barbalho, do Pará, também testaram positivo para a covid-19.