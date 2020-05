Governador da Bahia bate martelo e avisa: 'Sem vacina, não tem Carnaval nem reveillón em 2021'

Fidelidade e filhos durante o confinamento

O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou nesse sábado (1), que pretende cancelar o réveillon e o carnaval de 2021 no estado, caso não uma vacina contra o coronavírus não esteja disponível no mercado nos próximos meses.

O aviso foi dado durante uma entrevista de Rui a uma emissora de TV nacional, confira:

"Não tenho dúvida, nem Carnaval, nem reveillón. Não só no Brasil, no mundo inteiro, não haverá show enquanto não tiver a vacina, por que nós podemos ter uma segunda ou terceira onde de contaminação e matar milhões de pessoas. Não haverá, com certeza, aglomeração de pessoas”, declarou.

O governador afirma que seria irresponsável se permitisse aglomerações no cenários catastrófico que o país e o mundo tem vivido:

"o vírus vai estar circulando o ano inteiro, no mundo inteiro, até se produzir uma vacina. Vi a OMS anunciar que a vacina só deve estar disponível com produção em escala mundial, em um cenário otimista, em 9 ou 10 meses, então não haverá aglomeração neste período".

A Bahia tem um dos carnavais mais esperados do ano por turistas brasileiros e de outros países. A festa dura dias e reúne artistas de pesos em cima de trios elétricos que arrastam multidões.

O líder do estado nordestino também aproveitou o momento para criticar o presidente e afirmou que o país chegou a esse ponto ignorando o isolamento social que poderia ter sido implementado no início da pandemia como fizeram outros países. Para ele, Bolsonaro ignorou a gravidade da situação ao tratar o coronavírus como “uma gripezinha” e induziu milhões de pessoas ao erro, arriscando suas vidas ao estimular a retomada das atividades em todo o Brasil.