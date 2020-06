Gêmeos separados desde o nascimento se reencontram após 23 anos

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Gêmeos idênticos se reencontraram após 23 anos separados. Eles foram colocados para adoção pela mãe biológica dias após o nascimento, em Fortaleza, no Ceará, porque ela não tinha condições de criar-los. Eles foram dotados por famílias diferentes, uma na capital cearense; outra em Uberaba, em Minas Gerais.

Um dos meninos que mora em Minas, Tomaz Maranhão, aos 16 anos, foi apresentado à mãe biológica e ela lhe entregou uma fotografia com a foto do outro gêmeo, Gabriel Ferreira, que continua no Ceará. Atrás da imagem havia o nome da mãe adotiva de Gabriel, foi quando Tomaz decidiu procurar o irmão nas redes sociais.

Segundo o Sistema Globo, foi pelo facebook que os irmãos tiveram o primeiro contato, e desde então, conversam todos os dias para tentar minimizar a falta ao longo dessas duas décadas.

Os gêmeos, inclusive, já conseguiram conversar com a mãe biológica por chamada de vídeo e esperam se reencontrar assim que a situação no país melhorar, devido a pandemia do novo coronavírus.