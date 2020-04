Gastrólogo de 23 anos é a vítima mais jovem do covid-19 no Brasil

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM - O gastrólogo Matheus Aciole, 23, é a vítima mais jovem do Covid-19, resgatada no Brasil. O rapaz morreu na noite dessa terça-feira (31), em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte.

Matheus procurou ajuda na unidade pela primeira vez no dia 24 de março, ele apresentava os sintomas da doença e logo foi diagnosticado como positivo. Apesar do laudo, Aciole foi liberado para se tratar em casa, mas em apenas dois dias teve uma piora considerável.

No terceiro dia ele voltou ao hospital e já ficou internado, mas não resistiu ao vírus e morreu ontem. A Secretaria de Saúde apontou que Matheus se encaixava no grupo de risco por ser obeso.