Funcionários dos Correios cobram decisão do STF e ameaçam greve

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Funcionários dos Correios cobram uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um recurso sobre a paralisação do custeio para plano de saúde dos trabalhadores e seus dependentes, sob risco de greve em todo o País. O ministro Dias Tofolli é quem deve fazer a análise do pedido.

O custeio do plano de saúde dos trabalhadores e seus dependentes foram suspensos e desde o dia 22 de novembro do ano passados, as entidades representativas esperam análise pelo STF. "Caso tudo fique como está, são grandes as chances de os empregados dos Correios perderem a maior parte de seus direitos historicamente conquistados", afirma a Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap), que reúne cerca de cerca de 10 mil associados, de acordo com a Folha de São Paulo.

Segundo a associação, a suspensão deu brecha para que a ECT aumentasse o valor do custeio do plano de saúde de seus empregados, "proporcionando até o momento o desligamento de mais de 15 mil trabalhadores, totalizando a falta de cobertura para mais de 50 mil pessoas que abarrotam o SUS".

As normas trabalhistas da categoria, que tinham vigência até 2021, correm o risco de serem suspensas pelos Correios a partir do próximo dia 01 de agosto. Ainda de acordo com a publicação, a atual direção dos Correios propôs recentemente a redução de aproximadamente 70 cláusulas de direitos dos seus empregados.