Função de pagamentos do WhatsApp será suspensa no Brasil

O WhatsApp Pagamentos mal foi liberado e já será suspenso. O Banco Central determinou nesta terça-feira (23) que as bandeiras Visa e Mastercard suspendam os pagamentos através do app em todo o país, com o intuito de avaliar "eventuais riscos para o funcionamento adequado do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e verificar a observância dos princípios e das regras previstas na Lei nº 12.865, de 2013”.

Segundo a instituição, sem essa análise, o serviço “poderia gerar danos irreparáveis ao SPB notadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados”.

A função associada ao Facebook Pay passou a ser liberada para usuários do Nubank, Sicredi e Banco do Brasil.