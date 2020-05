Fototerapia poderá ser usada no combate ao coronavírus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

A fototerapia é um tratamento que usa banhos de luz, com raios infravermelhos e ultravioletas. Nas maternidades, é muito utilizada para tratar a icterícia, quando o bebê fica com a pele amarelada. Tem ainda o uso cosmético para aliviar manchas.

De acordo com cientistas, essa tecnologia pode auxiliar no combate ao novo coronavírus, para reduzir a carga viral que fica nos equipamentos de proteção individual, como máscaras e aventais.

Pesquisadores do Hospital Universitário de Brasília estudam essa aplicação da fototerapia, como explica o professor da Faculdade de Medicina, Ciro Martins Gomes.

Para isso, poderia ser usada uma câmara com lâmpadas que emitem raios ultravioletas. Sem efeitos nocivos ao ser humano, o raio ultravioleta B é tóxico para o novo coronavírus SARS-Cov 2 como explica o professor Ciro Martins Gomes.

O grupo conta com mais de 10 pesquisadores que fazem parte do Comitê de Pesquisa do HUB formado por profissionais de diversas áreas, entre elas, dermatologia, infectologia, biomedicina e farmácia.

Com a aprovação da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a equipe agora está fazendo os últimos ajustes para realizar os testes ainda este mês.