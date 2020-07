Flávio Bolsonaro depõe ao MPF sobre esquema de rachadinhas

Investigações complicam governo do Amazonas

Terminou a pouco o depoimento do senador Flávio Bolsonaro ao Ministério Público Federal, sobre o vazamento da operação da polícia Federal Furna da Onça, em 2018, que investigou um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e acabou descobrindo as “rachadinhas”.

Flávio começou o depoimento por volta das 14h (Brasília). Ainda não há informações sobre o conteúdo do depoimento do senador.

O esquema de vazamento foi denunciado pelo empresário Paulo Marinho, suplente do senador.