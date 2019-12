Fiscal vira herói ao salvar criança que era atacada por cachorro no mar

Um fiscal da Vigilância Sanitária salvou uma criança que estava sendo atacada por um cachorro dentro do mar, na Praia e Pernambuco, no Guarujá em São Paulo, neste domingo (22).

O animal já havia tentado atacar um homem que estava com outra criança no colo, no calçadão e foi impedido pela equipe de fiscais que fazia uma operação no local.

Assim que o cão foi afastado das vítimas, ele correu para a água onde estava duas mulheres e a criança e jogou a menina mordendo as costas e as orelhas dela.

Assim que o fiscal percebeu a cena saiu correndo para o mar e atirou uma garrafa de água no animal. Ele se assustou e fugiu, a criança foi socorrida e atendida por um médico do hotel onde estava hospedada com a família.

Ela sofreu ferimentos leves e passa bem. O salvamento foi fotografado pelos colegas do fiscal e compartilhado nas redes sociais. O homem ganhou o título de herói e foi ovacionado por quem estava no lugar.