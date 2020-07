Fiocruz lança manual com orientações para reabertura das escolas com segurança

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Para o retorno das aulas com segurança, a Fiocruz lançou, nesta sexta-feira (24), um manual com informações sobre o coronavírus. Segundo a Agência Brasil, o manual destaca orientações para prevenir a doença nas escolas.

A cartilha é dividida em quatro seções, e a primeira aborda o próprio vírus, as formas de contaminação, tratamento, sintomas, entre outras coisas. Na segunda parte, “fala sobre uso de máscaras, atendimento ao público, como organizar a porta de entrada, as salas de aula, laboratórios, água, alimentação escolar. Fala dos aspectos mais de disposições gerais da organização”, disse a coordenadora-geral de Ensino Técnico da escola, Ingrid D’avilla em entrevista à Agência.

A terceira seção do manual trata dos cuidados individuais que as pessoas necessitam tomar para evitar a proliferação do vírus. A última parte fala da saúde do trabalhador da educação e envolve desde os profissionais da limpeza e serviços gerais, de serviços de alimentação e nutrição, até professores e dirigentes das escolas.

Ainda de acordo com a publicação, o manual é disponibilizado no site da Fiocruz de forma digital porque deve ser atualizado com frequência.