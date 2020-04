Filho de Bolsonaro sobre coronavírus: ‘prefiro morrer transando do que tossindo’

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Nando Moura, aqui está o vídeo na íntegra. Foi uma brincadeira que vc tirou de contexto! Vc é um mau caráter e todo mundo sabe disso!@moura_101 pic.twitter.com/OVqYk2XE9t — Renan Bolsonaro (@renan_bolsonaro) April 30, 2020

Jair Renan, de 22 anos, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, apareceu em um vídeo minimizando a pandemia do novo coronavírus.

O filho mais novo do presidente diz que pegou coronavírus, mas já está recuperado. “Pow, que pandemia, malandro? Isso é história aí de… da mídia aí pra trancar você em casa, pra achar que o mundo está acabando. Pow, é só uma gripezinha, irmão. Tomar no c*. Peguei, passou. Prefiro morrer transando do que tossindo”, diz Renan no vídeo.

Depois da repercussão, Renan publicou o vídeo em sua rede social e disse que foi tirado de contexto.