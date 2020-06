Filha de vereador faz festa para 60 pessoas em meio a pandemia e acaba detida

Cumplicidade com o mal

A filha do vereador Julio Bala (PMDB) foi detida após organizar um "jantar de solteiros" na noite de ontem em Alvorada (RS), na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, cerca de 60 pessoas estavam no local, o que já é considerado aglomeração. Marcielle Pires, 32 anos, apresentou-se como organizadora e foi levada para a delegacia. Decreto estadual veta a realização de eventos com mais de 30 pessoas no Rio Grande do Sul.

Segundo o UOL, os policiais, com apoio da Guarda Municipal, foram até o local após receberam uma denúncia de uma festa que contava inclusive com DJ. Foram vendidos ingressos a R$ 12, que davam direito a galeto, arroz, massa ao alho e óleo e saladas.

Quem tinha nome na lista ganhava o direito a uma vodca ou seis latões de cerveja.

Marcielle foi levada à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), assinou um Termo Circunstanciado e foi liberada. O delegado regional Juliano Ferreira explicou que ela vai responder por infringir determinação do poder público para impedir propagação de doença contagiosa, prevista no artigo 268 do Código Penal e que pode resultar em detenção de um mês a um ano.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a filha do vereador disse que organizou a festa "para arrecadar fundos para conseguir pagar boletos atrasados", como aluguel e luz. Disse ainda que participaram entre 30 a 35 pessoas no jantar.

"Quem foi nessa janta, foram poucas pessoas, são pessoas que realmente gostam de mim, pessoas que realmente sabem o que eu passo e infelizmente foi utilizado o nome do meu pai e hoje eu não tenho nem coragem de ir à casa dele, sendo que eu moro do lado", disse Marcielle.

O vereador era contrário à realização do jantar. "Ele imaginou que poderia refletir nele, por ser a filha do vereador e acabou refletindo porque têm pessoas maldosas, que não nos conhecem E nos julgam sem nos conhecer, que estão sendo pagas, fakes, para nos desmoralizar. Tô (sic) muito chateada porque meu pai não tem culpa de nada disso."

O vereador Julio Bala disse que não participou do jantar, pois estava na praia. "Estragaram meu feriadão. Eu sou contra fazer festa. Ela, que tem 32 anos, tem que responsabilizada pelos atos dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fico indignado com isso: se meu filho mata um, eu vou ter que ser preso?", questiona o político, irritado.

O vereador explicou que é do grupo de risco para o coronavírus já que ano passado fez um transplante de rim. "Não tenho como ficar no meio da multidão."