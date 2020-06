Fenômeno climático pode impedir que nuvem de gafanhotos chegue ao Brasil; confira

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Uma frente fria que avança pelo sul pode impedir a chegada da temida nuvem de gafanhotos ao Brasil. Nessa quinta-feira (25), a Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, explicou que os ventos gerados por essa frente têm feito com que os insetos mudem sua rota.

Essa movimentação vem sendo acompanhada diariamente nos últimos dias por meio de troca de mensagens entre o Brasil e a Argentina, país que também seria afetado.

Ontem, o Ministério da Agricultura decretou estado de emergência fitossanitária nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na ocasião protocolos de ações de combate foram estabelecidos para garantir controle da praga, caso ela chegue ao país e se aproxime das plantações.

Especialistas explicam que os ventos estão ajudando a manter os insetos fora, mas essa situação pode mudar a qualquer instante.