Família e estudante de veterinária picado por Naja serão multados em R$ 78 mil

O Ibama deverá aplicar multa em mais de R$ 61 mil ao estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck, 22, picado pela cobra Najail, por crime de maus-tratos e por manter serpentes nativas e exóticas em cativeiro sem autorização. Mas não é só isso, a mãe e o pai deles também serão multados pelo órgão, cada um irá receber sanção de R$ 8,5 mil cada. Ao todo a família vai desembolsar R$ 78 mil.

De acordo com o G1, a família foi incluída por ter dificultado a ação de resgate do animal. Ainda segundo a publicação, o Ibama informou que o amigo do estudante, que abandou o animal próximo de um shopping, será autuado em R$ 81,3 mil por dificultar a ação do instituto, manter animais nativos e exóticos em locais inapropriados e sem autorização, alem de maus-tratos.

A mãe de Pedro Henrique prestou depoimento nesta quinta-feira (16) e o padrasto foi alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga tráfico de animais exóticos.