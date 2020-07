Explosão em empresa de refrigerantes atinge carro e casas

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Uma fábrica de refrigerantes da empresa Mais Sabor explodiu na madrugada desta sexta-feira (17), no Bairro Vila União, em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um cilindro de CO2 explodiu, destruiu parte da fábrica e avançou atingindo um veículo e casas vizinhas.

Segundo um site de notícias do Globo, uma pessoa que trabalha no estabelecimento ficou ferida. A vítima sofreu um ferimento na testa e sentiu dores na região do quadril, mas foi levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), conforme os bombeiros. O funcionário era o único que estava próximo ao local da explosão, que ocorreu por volta das 2h30, segundo relatos dos moradores.

Um automóvel guiado por um motorista de aplicativo também foi atingido pelo forte impacto da explosão. "Eu ia pegar uma corrida aqui quando escutei o estrondo, caindo tudo por cima de mim bem na hora em que eu ia passando. Eu imaginei que um avião tinha caído, depois de ter batido no prédio. Graças a Deus só o carro saiu quebrado; eu saí bem", afirma José de Fátima, motorista de aplicativo há um ano. "Eu não tenho seguro [do carro] e o prejuízo foi grande, mas ainda bem que o pior não aconteceu", diz, aliviado.

Vizinhos ao local também afirmaram que ouviram um barulho muito alto durante a madrugada. O G1 tenta contato com um representante da empresa.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e isolaram a área. Os agentes seguem no local realizando os trabalhos de isolamento e retiradas dos escombros.