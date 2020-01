Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas, após a explosão de uma casa, na madrugada desta quarta-feira (01), no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Sistema Globo, a suspeita é de que casa era utilizada como laboratório de drogas por traficantes. Os feridos foram levados às unidades hospitalares da região e o estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.