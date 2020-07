Ex-secretário de Saúde, Edmar Santos é preso no Rio de Janeiro

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Edmar Santos, ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, foi preso na manhã dessa sexta-feira (10), dentro de sua casa no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Ele é suspeito de integrar um esquema criminoso que desviou mais de R$ 1 bilhão da saúde por meio de contratos ilegais de compra de respiradores, contratação de leitos na rede particular e compra de medicamentos, segundo o Ministério Público Estadual.

Santos e outras sete pessoas são alvos da Operação Mercadores do Caos, que foi deflagrada há algumas semanas e investiga os prejuízos e os autores dos desvios que ocorreram durante o período de pandemia do coronavírus.

Edmar teve parte do bens apreendidos e assim como aparelhos eletrônicos e celulares. A Justiça já autorizou a quebra dos sigilos bancário e telefônico dele e o acusa de peculato, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro.