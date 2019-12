Ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho é preso em aeroporto

Manaus/AM - O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, foi preso na noite dessa quinta-feita (19), no aeroporto da cidade de Natal, no Rio Grande Norte, enquanto chegava de uma viagem que havia feito à Europa.

Coutinho é apontado como chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro dos cofres públicos da Paraíba por anos. O prejuízo é estimado em mais de R$ 134 milhões e saia principalmente das contas destinadas às áreas da educação e saúde.

O ex-governador é um dos alvos da Operação Calvário, da Polícia Federal e foi levado pelos agentes até a sede da corporação em João Pessoa assim que desembarcou.

O advogado dele ainda entrou com o pedido de habeas corpus, mas teve o mesmo negado. Ricardo Nega as acusações, além dele outras 13 pessoas foram presas na Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Paraná.

O atual governador da Paraíba, João Azevêdo também foi alvo de mandados de busca e apreensão na última terça-feira (17).