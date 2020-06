EUA enviam 2 milhões de doses de hidroxicloroquina ao Brasil para tratar a Covid-19

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Os EUA enviaram ao Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O fornecimento do medicamento foi anunciado pelos dois governos neste domingo (31).

Segundo o UOL, a ação ocorre poucos dias depois de a OMS (Organização Mundial de Saúde) suspender os testes da substância para pacientes com coronavírus por causa dos riscos e da falta de segurança sobre a eficácia do remédio.

Segundo a Casa Branca, a hidroxicloroquina enviada ao Brasil será utilizada por enfermeiros, médicos e profissionais de saúde, além de pacientes infectados.

O governo de Donald Trump também se comprometeu a fazer uma parceria com o Brasil em testes clínicos controlados randomizados sobre a hidroxicloroquina.

“Esses testes ajudarão em avaliações adicionais sobre a segurança e a eficácia [do medicamento] tanto para a profilaxia quanto para o tratamento precoce do coronavírus”, de acordo com o comunicado.

Além da hidroxicloroquina, os Estados Unidos disseram que enviarão mil ventiladores mecânicos para unidades de saúde brasileiras.