Estudo revela que tipo sanguíneo e genes estão ligados a casos graves de coronavírus

Pesquisadores europeus tentam descobrir a relação do tipo sanguíneo de uma pessoa com a gravidade da infecção causada pelo novo coronavírus. Os estudiosos acreditam que o tipo A aumenta entre 19% a 45% os riscos de desenvolver sintomas mais graves da doença, segundo a Agência Brasil com base no periódico científico The New England Journal of Medicine.

Cerca de 4 mil pessoas tiveram o sangue analisados em busca de informações comuns entre os infectados e os casos graves de coronavírus. Ainda de acordo com o site, pessoas com sangue tipo O tem menos chances, em 35%, de atingir a gravidade da doença.

Os cientistas também descobriram que há uma série de variantes em genes que estão envolvidos nas reações imunológicas e são mais comuns em pessoas com casos graves de covid-19. E o coronavírus usa uma proteína chamada ACE2 para ter acesso às células do corpo e infectá-las.