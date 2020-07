Estudo revela que dinheiro pode trazer felicidade; entenda

Impeachment e jogo de poder

Um estudo revelou que dinheiro pode trazer felicidade ao usar dados do General Social Survey, que identifica mudanças na sociedade americana, com 44.198 participantes analisados entre os anos de 1972 a 2016, segundo a publicação do site UOL com base na revista científica Emotion.

"O vínculo felicidade-dinheiro ficou cada vez mais forte ao longo das décadas - a felicidade está mais fortemente relacionada aos rendimentos agora do que nas décadas de 1970 e 1980", disse à Fox o principal autor do artigo, Jean Twenge, professor de psicologia da Universidade de San Diego. "Então, o dinheiro compra mais a felicidade agora do que no passado."

Ainda segundo o site, “a correlação positiva entre status socioeconômico” - incluindo rendimentos, educação e prestígio ocupacional - e a felicidade aumentou.