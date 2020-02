Estátua de 400 kg de bronze é furtada de monumento no Rio de Janeiro

Uma estátua de 400 kg e 2 metros de altura foi furtada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro na Glória, Zona Sul do Rio, segundo a Gerência de Monumentos e Chafarizes do Rio, vinculada à Secretaria de Conservação. A escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, D. Rosa Paulina da Fonseca.

Segundo um site de notícias do Globo, a gerência afirmou que fará o registro de ocorrência nesta segunda-feira (17). O órgão cuida, atualmente, de 1.371 monumentos (bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes). Também mantém contrato para manutenção no valor de cerca de R$ 900 mil.

Conforme a gerência, os monumentos sob a tutela do município são vistoriados e os reparos necessários, como limpeza, conserto hidráulico, elétrico e reposição de pequenas peças, programados para que sejam executados pelo contrato.

No caso de vandalismo ou furto de grandes peças, é feito um levantamento orçamentário, para abrir uma licitação para que seja feita a restauração e reposição.