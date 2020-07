Estados do Norte e Nordeste registram queda nos casos de coronavírus

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Enquanto as regiões sudeste, sul e centro-oeste apresentam ainda um aumento do número de casos de coronavírus, Norte e Nordeste começaram a apresentar queda na contaminação e no número de mortes.

Entre 4 e 11 de julho, houve diminuição de 9% nos números de casos e de 20% do número de mortes. Em Roraima, as mortes por COVID 19 foram 61% a menos no período. Com exceção de Tocantis, que teve crescimento de 50% nos óbitos, em todos os outros estados da região Norte houve redução nesses dois itens relacionados à doença.

Em julho, a região Nordeste também teve redução média de 8% na contaminação e 4% nas mortes. Rio Grande do Norte teve maior queda dos óbitos, com 38%. Piauí, Paraíba, Alagoas e Sergipe também tiveram redução. No Maranhão o quadro ficou estável, enquanto no Ceará o crescimento foi de 3%; Pernambuco, 8%; e Bahia, 9% de mortes.

O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, em coletiva nessa quarta-feira, afirmou que a pandemia passa por momentos diversos dentro do país.

Em julho, o Sul do país registrou aumento de 8% nas contaminações e 36% nas mortes para a Covid. Rio Grande do Sul teve um aumento de óbitos de 42%, Paraná 36% e Santa Catarina 29%.

Na região Centro-Oeste, o aumento foi de 6% na contaminação e 26% em mortes. No Distrito Federal os óbitos aumentaram em 49%; em Goiás, 28% e Mato Grosso 20%. Apenas o Mato Grosso do Sul teve queda, de 15% no número de mortes.

O médico Julival Ribeiro, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, chama atenção para o risco da abertura das atividades na região Centro-Oeste, especialmente no DF.

A região sudeste teve um aumento de 7% no número de casos de contaminação, e redução de 3% nas mortes. Enquanto Espírito Santo diminuiu os óbitos em 26%, em Minas Gerais, o número cresceu em 22%. No Rio, a queda foi de 6% e São Paulo de 2%.