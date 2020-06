Estados da Amazônia combatem desmatamento com recursos recuperados na Lava Jato

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Governos de Estados da região amazônica estão intensificando o combate à destruição da floresta tropical com milhões de reais de um fundo com dinheiro recuperado da Petrobras a partir da operação Lava Jato, que tem permitido às autoridades estaduais compensar em parte o enfraquecimento das ações de proteção ambiental durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a Reuters, agências ambientais estaduais terão uma fonte de recursos inesperada que a Reuters calcula em ao menos R$ 140 milhões. O dinheiro, que vem de um acordo de indenização da Petrobras, será investido em fiscais, jipes, tecnologia de vigilância e outros gastos para proteger a floresta tropical, disseram autoridades dos nove Estados amazônicos.

A quantia que será destinada às agências ambientais estaduais não foi relatada anteriormente.