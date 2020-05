Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

O Estado de São Paulo já tem mais mortos pela covid-19 do que o México, afirma a Secretaria de Estado da Saúde. O total de vítimas fatais chegou neste domingo, 17, a 4.782, contra 3.709 em 10 de maio. O país latino contabiliza 4.767 óbitos até o momento, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

Na última semana, foram confirmadas 16.901 novas infecções, totalizando 62.345 diagnósticos no Estado. Isso significa que o número de casos em São Paulo é 38% maior do que o contabilizado no México.

Em 463 cidades do Estado, há pelo menos uma pessoa infectada pela Covid-19. Óbitos decorrentes da doença foram registrados em 213 municípios de São Paulo. Entre as vítimas fatais, estão 2.832 homens e 1.950 mulheres, 72,9% com 60 anos ou mais. Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (58,6%), diabetes mellitus (43,6%), doença neurológica (11,4%), doença renal (10,8%) e pneumopatia (9,7%).