'Engenheiro civil, formado' recebeu auxílio emergencial, diz site

Wilson Lima e a solidão do Poder

O engenheiro civil de 43 anos, que apareceu na reportagem do 'Fantástico' durante uma fiscalização em um restaurante, no Rio de Janeiro, recebeu o auxilio emergencial de R$ 600 disponibilizados pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus. Nas imagens, ele está ao lado de uma mulher e ao serem abordados por um fiscal da prefeitura, ela diz: “cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você”.

De acordo com o site Extra, os dados o engenheiro recebeu a ajuda da primeira parcela em maio. Até agora, o relatório não constava que o homem havia retirado as outras duas parcelas. As informações podem ser obtidas no Portal de Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU)

O vídeo em que eles se revoltam contra a fiscalização nos bares viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (06) e após a repercussão do caso, a mulher foi demitida da empresa onde trabalhava. O engenheiro apagou suas contas nas redes sociais.