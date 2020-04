Empresário que agrediu morador de rua é expulso do PSL

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

O empresário Adonias Correia Santana, que agrediu um morador de rua após fingir que iria dar dinheiro a ele, em um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana, foi expulso do PSL, informou o presidente do diretório estadual do partido, Aécio Guerino.

Segundo ele, a atitude é covarde e inaceitável: “Espero que ele responda na Justiça pela agressão”, declarou.

Madeireiro, Adonias era tesoureiro do diretório municipal do PSL de Tabaporã, no Mato Grosso. Ele está sendo investigado por injúria real, pela Polícia Civil que já identificou a vítima e o motorista que está filmando o ato de agressão.

O caso gerou muita repercussão na internet e causou revolta. O ex-jogador e comentarista Juninho Pernambucano informou, na sexta-feira, que contratou um advogado para ajudar o morador de rua, que também ganhará uma internação em clínica de reabilitação.