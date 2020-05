Empresário morre no Rio após contrair Covid-19 em festa de noivado da filha

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Morreu neste domingo (17) no Instituto Estadual do Cérebro, de Paulo Niemeyer, o empresário carioca Rafael Fragoso Pires, de 62 anos, vítima de Covid-19. Ele estava se tratando de uma leucemia antes de contrair o novo coronavírus.

Conhecido como Fafa na sociedade carioca, o empresário contraiu a Covid-19 em março na festa de noivado da filha, Alessandra Haegler, com Pedro, filho de Maritiza e do príncipe Alberto de Orléans e Bragança. Segundo o jornal O Globo, o evento se tornou um foco da propagação do vírus no Rio de Janeiro, resultando em 37 pessoas contaminadas.

Ele é a a segunda vítima fatal que contraiu a doença na festa de noivado. Já havia morrido a socialite carioca Mirna Bandeira de Mello, de 71 anos.